Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:18

Камил Гаджиев: «Не удивлюсь, если Копылов однажды подерется с Адесаньей»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о карьере российского средневеса Романа Копылова в сильнейшей лиге мира UFC.

«За Ромой следим. Рома бывший чемпион нашей организации, он ушел от нас непобежденным. За такими парнями, конечно же, следишь и болеешь. Роме побед. Кстати, Рома плохо начал, но он выравнился и попер. Нормально дров может поломать. Не удивлюсь, если Копылов однажды подерется с Адесаньей», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

В настоящее время Исраэль Адесанья является чемпионом UFC в среднем весе.

Копылов проведет следующий бой на турнире UFC 291, который пройдет в ночь на 30 июля в США. Его соперником станет Клаудио Рибейро.

На счету Копылова 10 побед и 2 поражения.

Камил Гаджиев
Роман Копылов
UFC
0
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев объяснил поражение Нурмагомедова от дос Сантоса

Сулумов заявил, что хочет попробовать себя в Bellator