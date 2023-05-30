Камил Гаджиев: «Александр Емельяненко может закончить бомжом»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему россияне болеют за Александра Емельяненко.

«Это правда [что привычка пить — это русское]. Поэтому и болеют за таких, как АЕ [Александр Емельяненко], потому что это собирательный образ российского алкоголика, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — И многие люди, которые любят выпить, смотрят на Саню и думают: «Ого! Нормально, свой пацан». В этом-то и феномен АЕ.

Если Саня не возьмется за голову, не будет вести нормальный образ жизни, то некоторое время он еще продержится. Я даже не про пьянку. Он и не пил, наверное, в последнее время. Сейчас ему нужно взять паузу, перестать эксплуатировать себя, не давать эксплуатировать себя другим и спокойно пожить жизнью здорового человека. Потом можно открыть школу, подраться пару раз, но сделать это на другом уровне. Иначе он закончит очень плохо, скорее всего, бомжом. А никто этого не хочет».

В своем последнем поединке Емельяненко победил блогера Евгения Ершова сабмишном во втором раунде. Бой состоялся в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве.