Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:16

Камил Гаджиев: «Ближайший бой Минеева позиционируется как прощальный»

Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что предстоящий бой Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса может стать последним в карьере россиянина.

«Считаю, что бой Минеева против Шары Буллета состоится в середине марта 2023 года, — сказал Гаджиев «СЭ». — Но очень важно понимать, что будет у Володи будет с военной службой. До 18 ноября он не уйдет, а так он мне сказал, что сразу после боя приступит к службе».

«Этот бой [против Родригеса] позиционируется как прощальный. Но никто не знает. Может быть, он будет призван в армию, а через три месяца вернется. А может через месяц. А если все затянется, то какие-там уже бои? Вот такие моменты. Абсолютно непредсказуемая ситуация», — добавил Гаджиев.

Минеев сразится с Родригесом по правилам кикбоксинга 18 ноября в Москве. В сентябре Минеев победил боснийца Эрко Джуна.

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
0
Читайте также
Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина
«Грабители застрелили моих собак. Трусы!» Как обворовывали известных российских футболистов
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Марлон Вера не смог оценить уровень О'Мэлли в преддверии его боя с Яном

Гаджиев о готовности Емельяненко поехать в Донбасс за 300 тысяч рублей в день: «Это его набор ценностей»