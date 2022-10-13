Камил Гаджиев: «Ближайший бой Минеева позиционируется как прощальный»

Гаджиев заявил, что бой Минеева против бразильца Родригеса может стать последним в карьере россиянина

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что предстоящий бой Владимира Минеева против бразильца Фернандо Родригеса может стать последним в карьере россиянина.

«Считаю, что бой Минеева против Шары Буллета состоится в середине марта 2023 года, — сказал Гаджиев «СЭ». — Но очень важно понимать, что будет у Володи будет с военной службой. До 18 ноября он не уйдет, а так он мне сказал, что сразу после боя приступит к службе».

«Этот бой [против Родригеса] позиционируется как прощальный. Но никто не знает. Может быть, он будет призван в армию, а через три месяца вернется. А может через месяц. А если все затянется, то какие-там уже бои? Вот такие моменты. Абсолютно непредсказуемая ситуация», — добавил Гаджиев.

Минеев сразится с Родригесом по правилам кикбоксинга 18 ноября в Москве. В сентябре Минеев победил боснийца Эрко Джуна.