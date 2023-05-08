Камил Гаджиев: «Александр Емельяненко — это просто добрый клоун»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что не держит обид на Александра Емельяненко (28-9).

«Конфликтом я это в целом не считаю. Чтобы еще раз понять, как я к этому отношусь, просто зайдите на страничку Александра Емельяненко и посмотрите последнюю рекламу, которую он делает, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Он рекламирует кроссовки. Мне реально весело на это смотреть. Почему? Потому что для меня Саня — это просто добрый клоун. Я воспринимаю все, что он говорит, только через эту призму. Итак, не забудьте посмотреть, как Саня не может надеть кроссовки, которые рекламирует. Но при этом делает это с юмором. Никаких обид, давайте в очередной раз пожелаем этому человеку быть на светлой полосе своей жизни».

Ранее Емельяненко жестко раскритиковал Гаджиева, обвинив его в том, что он воровал деньги у спонсоров.