Камил Гаджиев: «Теперь я вижу бой между Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал исход поединка между чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (21-3) и Камару Усманом (20-3) на UFC 286.

«Удивил ли меня результат? Если честно, да, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Вообще отчасти вижу параллели с поединком Ян — Стерлинг. Когда Ян проиграл Стерлингу в первый раз в связи с дисквалификацией, то мне это показалось, как и нам всем, случайностью. Я говорил, что сейчас случится новый бой, и Ян вообще камня на камня от него не оставит.

Так же и здесь: мне казалось, что победа Эдвардса в первом поединке с Усманом случайна. Да, конечно, была комбинация, был своевременно нанесен удар — это тоже мастерство, но вы понимаете, о чем я говорю. Я думал, что сейчас будет новый бой и все встанет на свои места. Победил Эдвардс, и на самом деле теперь он действительно для меня прямо 100-процентный чемпион.

Теперь я вижу бой между Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом. Если в случае с Усманом мы знаем, что у них один менеджмент, они дружат, то с Эдвардсом другая история. Мне кажется, что бой Махачев — Эдвардс возможен, а Исламу нужны какие-то громкие, интересные истории».

Эдвардс победил Усмана в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.