Камил Гаджиев — о блогере Лахме: «Сидит в Луи Виттоне, а друзья — на зоне, как говорится»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал видео стримера Камиля Аллахвердиева (Лахмы), в котором блогер раскритиковал Гаджиева.

«Я думал, что в этом видео сейчас будет рассказ о друзьях, — сказал Гаджиев «СЭ». — Но, естественно, вранье, потому что ничего хорошего он там сказать не может. Уже более-менее понятно, где его друзья: один отбыл срок, второй находится в бегах. Тот, который отбыл срок, внятной помощи от него не получил. Тот, кто в бегах, вообще с ним, оказывается, шесть лет не общался — заобщались только вчера. То есть он на этот вопрос так и не ответил. Ну, если его аудиторию это устраивает — окей.

Я вчера получил много звонков, когда выставил Kamil Time. Многие люди мне позвонили и немножко просто рассказали про его взаимоотношения как раз с бывшими друзьями. И родственники этих людей звонили, и друзья, и товарищи. И у всех, в принципе, риторика была одна: что, говоря об этом, я попал в точку. О том, что он там сидит в «Луи Виттоне», а друзья — на зоне, как говорится».

Ранее Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.