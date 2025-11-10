Камоцкий опроверг информацию о дискриминации россиян на турнире Power Slap

Россиянин Василий Камоцкий опроверг информацию о дискриминации россиян на турнире Power Slap (Лига пощечин).

В октябре Камоцкий рассказывал, что ему запретили выходить с российским флагом на турнире в Абу-Даби.

«Всем запретили флаг. Сначала я возмущался, потом уже после до меня дошла информация, что всем нельзя, а не только мне. Сначала была подача, что как будто только мне нельзя», — цитирует Камоцкого ТАСС.

Лигой Power Slap руководит глава UFC Дана Уайт. Камоцкий является бывшим чемпионом организации.