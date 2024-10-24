Василий «Пельмень» Камоцкий.

Турнир по пощечинам Power Slap 9 пройдет в Абу-Даби 24 октября

Турнир по пощечинам Power Slap 9 пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) в четверг, 24 октября. В главном событии вечера состоится титульный поединок Василия «Пельменя» Камоцкого и Лайна «Безумного гавайца» Вернса.

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Последний бой Василий Камоцкий провел летом 2024 года в Лас-Вегасе (США) в рамках Power Slap. Тогда россиянин победил нокаутом в первом раунде поляка Камила Марусаржа.

Лайн Вернс в последний раз дрался летом этого года на турнире Power Slap 8. Тогда гавайец победил единогласным решением судей Дэни ван Хирдена.