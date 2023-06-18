Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:34

Джаред Каннонье: «После боя с Адесаньей я хотел поднять свой объем ударов, и вот видите, поставил рекорд»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Джаред Каннонье прокомментировал победу над итальянцем Марвином Веттори на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США. Поединок завершился единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46).

— После боя с Адесаньей я ставил цель поднять свой объем ударов, я эффективный ударник. И теперь у меня рекорд, больше всего значимых ударов в истории среднего веса за бой — это вклад в мой послужной список, может быть, это внесет мое имя в историю.

Как сильно я был потрясен в первом раунде? Честно, я даже не понял, что за удар он мне довел, на мгновение у меня все потемнело в глазах, потом смотрю — я вроде держусь на ногах, и так восстановился. Мой партнер по команде, Майк Хэммел, во вчерашнем бою тоже восстановился после тяжелого удара. Его пошатнули, но он выиграл бой. Я рад был повторить сегодня его случай. Я не хочу пропускать удары, не хочу принимать ущерб, но Марвин жесткий парень, его по-прежнему не могут финишировать в октагоне.

Сегодня я хотел показать не только то, что я ударник, что если я переведу тебя на землю, я могу сделать тебе больно и там. Мне не представился шанс провести сабмишен, Марвин оказался достаточно умен, чтобы избежать его. Я хочу драться за пояс, я здесь для этого. Знаю, что претендентский бой уже есть, но я готов выйти на замену или готов дождаться своего претендентского боя.

0
Читайте также
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC on ESPN 47: Царукян нокаутировал Силву и другие результаты турнира

Арман Царукян: «Мне нужен кто-то из первой пятерки рейтинга»