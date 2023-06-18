Джаред Каннонье: «После боя с Адесаньей я хотел поднять свой объем ударов, и вот видите, поставил рекорд»

Джаред Каннонье прокомментировал победу над итальянцем Марвином Веттори на турнире UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США. Поединок завершился единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46).

— После боя с Адесаньей я ставил цель поднять свой объем ударов, я эффективный ударник. И теперь у меня рекорд, больше всего значимых ударов в истории среднего веса за бой — это вклад в мой послужной список, может быть, это внесет мое имя в историю.

Как сильно я был потрясен в первом раунде? Честно, я даже не понял, что за удар он мне довел, на мгновение у меня все потемнело в глазах, потом смотрю — я вроде держусь на ногах, и так восстановился. Мой партнер по команде, Майк Хэммел, во вчерашнем бою тоже восстановился после тяжелого удара. Его пошатнули, но он выиграл бой. Я рад был повторить сегодня его случай. Я не хочу пропускать удары, не хочу принимать ущерб, но Марвин жесткий парень, его по-прежнему не могут финишировать в октагоне.

Сегодня я хотел показать не только то, что я ударник, что если я переведу тебя на землю, я могу сделать тебе больно и там. Мне не представился шанс провести сабмишен, Марвин оказался достаточно умен, чтобы избежать его. Я хочу драться за пояс, я здесь для этого. Знаю, что претендентский бой уже есть, но я готов выйти на замену или готов дождаться своего претендентского боя.