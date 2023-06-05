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Сегодня, 09:19

Капе готов подраться с Мокаевым, если тот отдаст ему свой гонорар в случае поражения

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Манел Капе (18-6) вступил в словесную перепалку с британским проспектом дагестанского происхождения Мухаммадом Мокаевым (8-0) в Twitter.

Капе: «Когда ты проиграешь, готов отдать мне весь свой гонорар?»

Мокаев: «Ты мелкий скупердяй, выпрашивающий деньги. Ты здесь, чтобы драться или все из-за денег?»

Капе: «Во-первых, я сторона А, а ты — Б. Во-вторых, ты проиграешь и отдашь мне свой гонорар, потому что бой против тебя меня никак не продвинет к бою за титул».

Мокаев: «Какая же ты все-таки ссыкуха. Давай подеремся. Я просто хочу задушить тебя и показать всему миру, где твое место! Ты сам-то готов отдать мне свой гонорар в случае поражения?»

Капе: «Давай посмотрим, насколько ты силен и уверен в себе. Давай проведем бой. Ты получишь славу в случае победы, а я в случае победы — твой гонорар. В таком случае я заинтересован».

Капе идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Дэвида Дворака (20-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Мокаев провел в UFC четыре боя, и все выиграл. В прошлом бою он одолел Жафела Фильо (14-3) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Мухаммад Мокаев
UFC
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