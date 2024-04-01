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Сегодня, 02:11

Карелин назвал Хабиба и Емельяненко уникальными русскими самбистами и раскритиковал ММА

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press
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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался о Хабибе Нурмагомедов и Федоре Емельяненко, а также вновь раскритиковал смешанные единоборства (ММА).

В 2022 году Карелин отказался считать ММА видом спорта.

«Для меня и Хабиб, и Федя, в данном случае Федор Владимирович, представители русской школы самбо. Один старооскольской [школы], другой — дагестанской. Они — уникальные русские борцы-самбисты, которые показали всему миру, что выигрывать у них по любым правилам невозможно. Теперь убираем их предыдущие достижения и оставляем только верхушку: что они принесли? Как-то уже не залетает, у меня повод для хвастовства пропадает. Поэтому я здесь за то, чтобы это происходило, если уж цивилизованное, ныне состоявшееся общество хочет этого видеть, если мы такие гуманные, что нам это важно... Ну, тогда мы поставим в линейку все остальные современные травмирующие проявления, и тогда у смешанных единоборств не очень красивая компания в нашем мужском учете. Не очень красивая компания, которая у нас никогда не почитаемая. И здесь достиг кондиций, решил показать, что там где ты достиг преимуществ, и эта среда в моем случае говорит: «Иди и докажи, что русский борец победит японского каратиста...». Здесь то же самое, что с чем смешивать», — сказал Карелин в интервью ютуб-каналу «Антон Штейн».

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений, у Емельяненко — 40 побед, 7 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Александр Карелин
Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
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