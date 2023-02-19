Каролина Ковалькевич подерется с Ванессой Демопулос 13 мая на UFC Fight Night

Польская представительница соломенного веса UFC Каролина Ковалькевич (14-7) встретится с американкой Ванессой Демопулос (9-4) 13 мая на UFC Fight Night. Об этом сообщил инсайдер Мени Майер в Twitter.

Ковалькевич идет на серии из двух побед. В прошлом бою она одолела Сильвану Гомес Хуарес (11-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 в Нью-Йорке, США.

Демопулос идет на серии из трех побед. В прошлом поединке она победила Марию Оливейру (13-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 ноября 2022-го на UFC Fight Night 215 в Лас-Вегасе, США.