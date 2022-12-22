Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:54

Касумов подписал контракт с Bellator

Давид Хачатрян
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

28-летний российский боец из «Школы единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова» Касум Касумов (13-1) подписал контракт с американской лигой Bellator.

«Теперь пришло время заявить о себе в одной из лучших лиг мира, за что я вам очень благодарен старшие братья, Шамиль Завуров и Хабиб Нурмагомедов, ИншаАллагь постараюсь вас не подвести», — написал Касумов в соцсетях.

Касумов прошлый бой выиграл у Субанбекова Сиймыка (6-2) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 21 августа на Eagle FC 50 в Астане, Казахстан.

0
Читайте также
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
РФ потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках»
Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком
Зеленский попросил у США танки и самолеты
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Двалишвили — Петру Яну: «Дерись со мной, я всегда готов»