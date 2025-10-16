Кавалейро не сделал вес перед боем с Ахмедовым на турнире Ural FC

Бразилец Родриго Кавалейро не уложился в лимит среднего веса перед боем с россиянином Омари Ахмедовым на турнире Ural FC, который пройдет 17 октября в Каспийске.

Вес Ахмедова составил 84,2 кг, Кавалейро — 85,2 кг. С бразильца будет снят один балл.

Результаты взвешивания:

— Средний вес: Омари Ахмедов (84,2 кг) vs Родриго Кавалейро (85,2 кг)

— Тяжёлый вес: Руслан Магомедов (109 кг) vs Михаил Мохнаткин (112,3 кг)

— Полусредний вес: Магомедкамиль Маликов (78.5 кг) vs Асланбек Кодзаев (78,5 кг)

— Тяжелый вес: Гаджи Абдулкадиров (108,3 кг) vs Масуд Сафари (107.1)

— Легчайший вес: Никита Михайлов (62,5 кг) vs Риксон Зенидим (62,5 кг)

— Средний вес: Шамиль Рамазанов* (84,1 кг) vs Виталий Якубеня (84,1 кг)