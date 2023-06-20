Кай Кара-Франс и Манел Капе могут подраться 10 сентября на UFC 293

Пятый номер рейтинга наилегчайшего дивизиона Кай Кара-Франс (24-11) и девятый номер рейтинга Манел Капе (18-6) опубликовали в Twitter одинаковые записи, намекнув, что подерутся друг с другом 10 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

«Скоро будут новости о моем следующем бое!» — написали оба бойца, прикрепив флаг Австралии.

Кара-Франс прошлый бой проиграл Амиру Альбази (17-1) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.

Капе идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Дэвида Дворака (20-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.