Кайо Борральо победил Махмуда Мурадова на UFC 280

Не знающий поражений на протяжении семи лет 29-летний бразилец Кайо Борральо (13-1) уверенно победил 32-летнего узбекского средневеса Махмуда Мурадова (25-8) единогласным решением судей.

Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Борральо дебютировал в UFC в этом году, и уже одержал три победы. Таким образом, этот успех поможет ему ворваться в топ-15 рейтинга UFC в среднем весе. В прошлом бою он одолел Армена Петросяна (7-2) на UFC on ESPN 39. Турнир состоялся 9 июля в Лас-Вегасе.