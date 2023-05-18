Ахметов поделился ожиданиями от поединка с Джонсоном

Казахстанский боец наилегчайшего веса Кайрат Ахметов (30-2), выступающий в лиге ONE Championship, заявил, что мечтает вернуть себе титул чемпиона и подраться с одним из величайших MMA-бойцов всех времен Деметриусом Джонсоном (25-4).

«Все идет по плану. Если этот бой состоится, сбудутся обе мои мечты — я убью двух зайцев одним выстрелом», — приводит слова Ахметова ONE Championship.

Джонсон защитил титул One Championship, победив Адриано Мораеса (20-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 5 мая в Брумфилде, США.

Ахметов идет на серии из шести побед. В прошлом бою он одолел Риса Макларена (16-9) единогласным решением судей. Бой состоялся 5 мая в Брумфилде, США.