Ермеков: «У Хирамагомедова либо времени нет, либо он несерьезно относится»

Казахстанский боец Даурен Ермеков поделился впечатлениями от поединка против Гамзата Хирамагомедова.

«Надеюсь, что поставил точку в нашем противостоянии, — сказал Ермеков после боя. — Если рассуждать о варианте проведения четвертого боя... Скажу так — ему нужно будет хорошо подготовиться. Я не знаю: у него либо времени нет, либо он несерьезно относится к этому. И все. Это мое мнение. Желаемых оппонентов сейчас много, и они все в разных организациях. Сейчас здесь присутствовал президент лиги Naiza [Нурбек Карабала]. И в этой лиге весе до 84 кг есть чемпион Руслан Шамилов, который выиграл у моих друзей. Если Ural FC организует совместный турнир, то надеюсь, можем встретиться».

Ермеков победил Хирамагомедова удушающим приемом во втором раунде на турнире Ural FC 2 в Самаре.