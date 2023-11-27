Дарменов считает, что в бое с Чапановым его слили

Казахстанский боец ММА Еркин Дарменов высказался о поединке против россиянина Хамзата Чапанова на турнире OCTAGON 52, которому 18 ноября проиграл удушающим приемом.

«Думаю, меня просто слили. Никто из организаторов не хочет с нами разговаривать. Сказали просто — подайте апелляцию, а у них даже апелляций нет... Это было некрасиво с их стороны. Что оправдываться-то?! Они считают, что я «заснул» — пусть так и считают. Бог видит все. Кто хочет подробной информации — подловите подкаст. Там будет хорошее интервью от меня», — приводит слова Дарменова Legalbet .

Дарменов провел 12 поединков в ММА, в которых одержал 8 побед и потерпел 4 поражения.