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Сегодня, 21:10

Кельбиханов может провести бой с чемпионом Top Dog Фомичевым в RCC Hard

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Исполнительный директор RCC и кулачной лиги RCC Hard Николай Клименко в комментарии для «СЭ» допустил возможность проведения боя между экс-чемпионом Hardcore Даудом Кельбихановым по прозвищу Стхански и бойцом ММА Иваном Штырковым.

«Иван готов, — сказал Клименко «СЭ». — Он в числе первых рвался поучаствовать в кулачных боях, но этот год расписан. Мы хотим закрыть сезон ММА с его участием. Если потом, то почему нет? Это очень крутая пара, медийный бой».

Также Клименко заявил, что в RCC Hard возможен поединок между Кельбихановым и чемпионом Top Dog в полутяжелом весе Олегом Фомичевым.

«Дауд Кельбиханов — один из лучших кулачников в весовой категории до 93 кг. В принципе, если мы пообщаемся с Top Dog, мы можем сделать бой Дауд — «Фомич» (Олег Фомичев — Прим. «СЭ»). Фомич показал очень крутой поединок [на RCC Hard]. Есть много интересных противостояний, которые можно организовать. Возможно, что получится организовать бой с Сергеем Калинином (Кратос — Прим. «СЭ») в промежуточном весе. Мне кажется, что Дауд не такой большой, и он сможет сделать вес для такого суперпоединка. Даже есть идея сделать ему бой по кикбоксингу», — добавил он.

Первый турнир кулачной лиги RCC Hard проходил 29 апреля в Екатеринбурге. В главном событии вечера боец лиги Top Dog Сергей Калинин по прозвищу Кратос решением судей выиграл у бразильца Кристиана Фролича.

В со-главном событии вечера Дауд Кельбиханов победил бойца ММА Михаила Колобегова единогласным решением судей. В главном карде Олег Фомичев победил Ахмада Багужаева.

Иван Штырков
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