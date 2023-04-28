Кельбиханов рассказал, что готов провести бой на голых кулаках со Штырковым

Бывший чемпион «Хардкора» Дауд Кельбиханов рассказал, что готов провести бой на голых кулаках с Иваном Штырковым.

«Интересные бойцы есть, но они подписаны в разных организациях. Например, Марсель Ханов, Олег Фомичев и Сергей Кратос — он хоть и 84 кг, но посмотрел на него на взвешивании — гоняет хорошо и, наверное, между боями весит под сотку. Можно сделать ему хорошее предложение, он останется в 93. Реально ли провести бой со Штырковым на кулаках? Да, мне очень интересен этот бой и на голых кулаках, и по боксу. Кулачный поединок произведет фурор. Не включил Ивана в «Гран-при», потому что это супербой. Его знает широкая публика, это суперпоединок, а не для «Гран-при», — приводит слова Кельбиханова «РБ Спорт».