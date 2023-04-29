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Сегодня, 04:45

Кельбиханов рассказал, почему перешел из Hardcore FC в RCC Hard

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стхански» Кельбиханов рассказал, почему принял решение покинуть организацию Hardcore FC и начать выступления в рамках RCC Hard.

«Контракт рассчитан на два боя. Меня заинтересовали суммой. Сумма внушительная, но больший интерес в том, что это чисто спортивная организация — без грязи, без трештока. Конечно, трешток бывает интересен, но как говорил покойный Абдулманап Нурмагомедов, трешток приживется в том случае, когда не будет затрагивать семью, народ, религию. Здесь это тоже можно сделать. Это пойдет. Просто для этого тоже чуть мозги нужны.

Несмотря на все отягощающие факторы в месяц Рамадан как голод и истощение, эта моя лучшая подготовка. Посмотрел хронологию боев Михаила Колобегова. Впечатление он произвел. Специфика нового вида спорта сыграет немалую роль. Работают другие чувства. Другая дистанция. Много отличий от других дисциплин. В кулачке один удар может порешать, и мы не знаем, откуда он придет. Миша — парень ударный и ждать можно всякого», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кельбиханова.

29 апреля Кельбиханову предстоит бой против Михаила Колобегова на турнире по кулачным боям RCC Hard в Екатеринбурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/stkhanski-zayavil-chto-rcc-zainteresoval-ego-otsutstviem-gryazi-i-treshtoka-246939/
ММА
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