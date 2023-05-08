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Сегодня, 10:21

Кельбиханов: «Если Макгрегор влетит на голые кулаки, это поднимет индустрию»

Алина Савинова
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Кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов поделился мнением о потенциальном дебюте ирландца Конора Макгрегора в поединках на голых кулаках.

«К сожалению, турнир посмотреть не получилось, но хайлайты я видел. А то, что Конор выскочил. Макгрегор — бизнесмен. Он понимает, где можно поймать золотых рыб. Не удивлюсь, если он выйдет на голых кулаках. Для ирландцев это близкая тема. Если он влетит на голые кулаки, это поднимет индустрию. Я только за. Надеюсь, что это произойдет», — приводит «Чемпионат» слова Кельбиханова.

Ранее Макгрегор посетил турнир по кулачным боям лиги BKFC, где провел битву взглядов с американцем Майком Перри.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5095475-esli-konor-vletit-v-kulachku-podnimet-industriyu-daud-sthanski-o-vyhodkah-makgregora.html
Конор Макгрегор
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