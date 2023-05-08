Кельбиханов: «Если Макгрегор влетит на голые кулаки, это поднимет индустрию»

Кулачный боец Дауд «Стхански» Кельбиханов поделился мнением о потенциальном дебюте ирландца Конора Макгрегора в поединках на голых кулаках.

«К сожалению, турнир посмотреть не получилось, но хайлайты я видел. А то, что Конор выскочил. Макгрегор — бизнесмен. Он понимает, где можно поймать золотых рыб. Не удивлюсь, если он выйдет на голых кулаках. Для ирландцев это близкая тема. Если он влетит на голые кулаки, это поднимет индустрию. Я только за. Надеюсь, что это произойдет», — приводит «Чемпионат» слова Кельбиханова.

Ранее Макгрегор посетил турнир по кулачным боям лиги BKFC, где провел битву взглядов с американцем Майком Перри.