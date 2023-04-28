Кельбиханов заявил, что бой с Дациком был бы неплохим пунктиком в карьере

Бывший чемпион «Хардкора» Дауд Кельбиханов выразил желание провести бой с Вячеславом Дациком.

«В интервью годичной давности я говорил, что хотел бы подраться с черным парнем, чтобы это был прямо дикарь. Дикарь остался, только он светлокожий. Это не то чтобы мечта, но неплохой пунктик в карьере — я бы подрался с «Рыжим Тарзаном» Вячеславом Дациком. Мне интересен бой с ним на кулаках. Это травмоопасный и зрелищный вид. Но я слышал, что у Дацика большие опасения в этом плане и на кулаках он драться не хочет. На «Топ Доге» он выходил в кентусах. Видел ли его бой с Мондрагоном и стердаун? Стердаун не видел, о бое слышал — попадались нарезки в соцсетях. В прямом эфире не смотрел, так как знал и на 95 процентов был уверен в результате. Также мне попадались нарезки, где он встречал удары головой. Это было забавно», — приводит слова Кельбиханова «РБ Спорт».