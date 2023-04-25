Келвин Гастелум переходит в полусредний вес

Средневес UFC Келвин Гастелум (18-8) подтвердил, что возвращается в полусредний дивизион после восьми лет выступлений в среднем дивизионе, сообщает журналист Карлос Контрерас Легаспи.

«Кевин Гастелум сообщил нам, что он возвращается в полусредний вес, руководство UFC согласилось с этим шагом, и он рассчитывает получить бой в сентябре», — написал Легаспи в Twitter.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.