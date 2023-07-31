Кевин Холланд посоветовал Кьезе завершить карьеру: «Ты никогда не выиграешь титул»

30-летний американский средневес Кевин Холланд (25-9) считает, что Майклу Кьезе (16-7) пора объявить о завершении карьеры.

«Уходи на пенсию, комментируй, сосредоточься на своей семье, ты никогда не получишь титул. И если это то, ради чего ты здесь, то этого никогда не произойдет. Так что просто остановись, ты действительно хороший комментатор, и нет причин получать травмы мозга», — сказал Холланд на пресс-конференции.

Холланд нанес 35-летнему Кьезе третье поражение подряд, победив сабмишном в первом раунде. Поединок открыл главный кард турнира UFC 291, который состоялся 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.