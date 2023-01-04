Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:47

Кевин Ли подписал контракт с Али Абдель-Азизом

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший боец UFC Кевин Ли (19-7) заключил соглашение с агентством Dominance MMA, которое возглавляет Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов, сообщил журналист Деймон Мартин в Twitter.

«Кевин — мой давний партнер по тренировкам. Он еще даже не достиг своего пика. Он всегда был звездой, но я думаю, что до конца года он станет суперзвездой», — приводит слова Абдель-Азиза Мартин.

Ранее 30-летний Ли утверждал, что он может вернуться в UFC и даже выразил готовность сразиться с Хамзатом Чимаевым (12-0).

Ли покинул UFC в августе 2021-го, проиграв Даниэлю Родригесу (17-3) на UFC on ESPN 30.

0
Читайте также
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камил Гаджиев прокомментировал драку Даны Уайта со своей женой

Кори Сэндхэген: «В бою Махачева и Волкановски буду болеть за Алекса»