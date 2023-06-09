Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:49

Кикбоксеры из стран ШОС разыграют Кубок в Санкт-Петербурге

Мария Гусева
Telegram Дзен

В четверг, 15 июня, в рамках программы Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет беспрецедентный турнир по кикбоксингу.

Спортсмены — представители стран ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в сопровождении лучшего ринг-анонсера России Александра Загорского разыграют кубки в двух весовых категориях.

В главном бою вечера российский кикбоксер Владислав Туйнов встретится с опытным Хаофенг Таном из Китая. Также пройдет бой с участием легенды российского боевого спорта Александра Стецуренко, оппонентом которого будет белорус Максим Сподаренко.

Начало турнира запланировано на 19:00 по московскому времени. Бои главного карда начнутся в 22:00 мск.

0
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик считает, что у Федора Емельяненко нет желания помогать своему брату

Стецуренко: «Когда завяжу со спортом, готов рассмотреть предложение о выступлении в поп-ММА»