Боец UFC Сирил Ган: «Килиан Мбаппе хочет прийти на мой бой с Джоном Джонсом»

Боец UFC Сирил Ган заявил, что Мбаппе может прийти на его чемпионский бой против Джонса

Претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-1) сообщил, что форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может посетить турнир UFC 285, в главном бою которого встретятся Ган и бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1).

«Мбаппе — мой хороший друг. Он и многие французские футболисты хотят посетить мой бой, — сказал Ган Sports Illustrated. — Все будет зависеть от их графика в марте, но мой тренер пригласил многих футболистов на мой бой [с Джонсом]».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.