Кирилл Сидельников: «Я вообще не вижу пока, в каком аспекте Волкановски может выиграть у Махачева»

Российский тяжеловес Bellator Кирилл Сидельников предположил, каким будет исход боя между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Шансы в этом бою 70 на 30 в пользу Махачева. Думаю, он выиграет прежде всего потому, что россиянин, плюс мы с ним лично знакомы. Буду полностью болеть за него. Кроме того, я знаю, что он действительно сильный боец и пахарь. Он скромный парень, который много не говорит, а все доказывает своими действиями. Понятно, что Алекс Волкановски тоже не подарок, но Ислам в борьбе точно ему не уступит, да и в стойке может удивить. Я вообще не вижу пока, в каком аспекте Алекс может выиграть у Ислама. Понятно, что бой может быть не сильно красочный, не сильно доминирующий. Он, мне кажется, будет вязкий, где-то нудный и скучный, пройдет все пять раундов и завершится победой Ислама», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.