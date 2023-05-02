Сонг Ядонг бросил вызов Петру Яну: «Давай посмотрим, кто из нас лучший ударник»

25-летний китайский боец легчайшего веса Сонг Ядонг (20-7) обратился к Петру Яну (16-5) с предложением провести следующий бой.

«Он [Ян] отличный боец, и я хочу с ним сразиться. Я хочу посмотреть, кто из нас лучший ударник. Это тот бой, который я хочу. Я с нетерпением жду своего следующего боя. Я буду продолжать работать, чтобы показать, что я лучший», — приводит слова Ядонга Sports Illustrated.

Ядонг победил Рики Симона (20-4) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили (16-4) победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.