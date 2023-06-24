Кияшко объяснил, за счет чего Немков победил Ромеро

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова объяснил, за счет чего Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297.

«Я посмотрел бой, всегда болею за Вадима. В принципе так и ожидал, что бой пройдет. Не ожидал, что Ромеро будет выжидать три-четыре раунда. Видно было, что у Немкова был прекрасный план, он пользовался скоростью и ударной техникой. Ромеро не успевал, возраст дает о себе знать. Вадим не расслаблялся, Ромеро до последнего был опасным, хоть он и начал дурачиться, когда пропустил удары. В каждом движении, тем более в тяжелом весе, любой удар может закончить поединок, поэтому расслабляться нельзя было. Конечно же, тяжело все пять раундов атаковать и прессинговать. В пятом раунде Вадик сам пробовал пойти в борьбу, если бы Ромеро хотел победить, то ему надо было переходить в борьбу в третьем раунде. В четвертом и пятом раундах Немков был уставшим. Это был шанс для Ромеро, большой вопрос: почему он начал бороться в пятом раунде на последних минутах.

Вадим меня порадовал дисциплиной. Федор подсказывал, он очень грамотно работал на дистанции, разбивал. Никуда не спешил, не торопился, был дисциплинированным. Конечно, были моменты, где он мог финишировать, но не рисковал. Не важно, что Ромеро ветеран и в возрасте, он опасен по сей день. Сближаться на ближнюю дистанцию, где Ромеро может бороться и вступать в обмен с ним, — это дорого стоит. Видно, что был план такой — работать на дистанции и разбивать. Он план выполнил и единогласным решением решением победил. Круто!» — приводит Metaratings слова Кияшко.

Немков победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня в Чикаго, США.