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Сегодня, 18:58

Кияшко сравнил Хабиба и Махачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер российских бойцов UFC Сергея Павловича и Александра Волкова, сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Возможно, ощущалось во время боя с Алексом Волкановски, что Хабиба не было там, потому что они всю свою спортивную карьеру проводили вместе. Хабиб мог где-то подсказать. Исламу нужно еще побольше опыта в таких боях. Каждый такой поединок дает колоссальный опыт. Я соглашусь с тем, что если Хабиб был бы в углу, то Исламу было бы проще и он увереннее себя бы чувствовал. Но тем и ценнее победа, что без Хабиба смог выиграть. В чем их разница? В плане борьбы они похожи, ударная техника у Ислама лучше. Опыта, конечно, больше у Хабиба. Ислам сейчас будет его набираться. Я имею в виду опыта в таких чемпионских боях, где нужно будет быстро перестраиваться», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.

31-летний Махачев 12 февраля одержал победу над Алексом Волкановски и защитил титул легкого веса UFC. В его активе 24 победы и 1 поражение.

34-летний Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре после победы над Джастином Гейджи в рамках UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-sravnil-khabiba-i-makhacheva-227763/
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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