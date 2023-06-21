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Кияшко: «Вартаняну давно стоило перебраться в UFС, но АСА не захочет отпускать его на пике формы»

Сергей Разин
корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер российского бойца Александра Волкова оценил перспективы Эдуарда Вартаняна в UFC.

«Я считаю, Вартаняну давно стоило перебраться в UFС. Интересно будет посмотреть его реванш с Раисовым в ACA. Там если захотят организовать этот бой, должны серьезно мотивировать Эдика, чтобы он поменял свои планы в UFC на бой с Раисовым. Пройти такой Гран-при и показать такой уровень — это поднимает статус человека. С точки зрения АСА, организация не захочет отпускать Вартаняна на таком пике. Хотя, кто знает, какая там договоренность», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.

16 июня в финале Гран-при АСА в легком весе Вартанян одержал победу над казахстанцем Артемом Резниковым техническим нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 25 побед и четыре поражения в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-vartanyanu-davno-stoilo-perebratsya-v-ufs-asa-ne-zakhochet-otpuskat-ego-na-pike-formy-260263/
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