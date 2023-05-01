Клименко: «Кулачные бои — это проверка самого себя. Штырков хочет что-то новое и жесткое»

Исполнительный директор RCC Николай Клименко рассказал, почему Иван Штырков хочет провести бой на голых кулаках.

«Кулачные бои — это проверка самого себя. Ваня именно тот боец, который готов принимать новый вызов. Причем это его инициатива, он уже заявлялся поучаствовать здесь. Он хочет что-то новое и жесткое. Михаил Колобегов хотел проверить себя и выступил на первом турнире. Штырков тоже хочет почувствовать что-то новое», — приводит «РБ Спорт» слова Клименко.

13 мая Штырков проведет бой против Виктора Немкова.