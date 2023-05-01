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Сегодня, 13:22

Клименко заявил, что в RCC не рассматривали на сентябрь бой Токов — Исмаилов

Алина Савинова
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Исполнительный директор RCC Николай Клименко ответил на вопрос, когда может состояться бой между Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым.

«Если обсуждать этот поединок, то на сентябрь его не рассматривали. Но Токов — это в любом случае интересная история. Пока мы еще в процессе», — приводит «РБ Спорт» слова Клименко.

Ранее Исмаилов заявил, что планирует провести следующий бой в сентябре или октябре.

Исмаилов и Токов встречались в 2013 году. В этом поединке Токов победил болевым приемом в первом раунде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ispolnitel-ny-j-direktor-rcc-my-ne-rassmatrivali-na-sentyabr-boj-tokov-ismailov/
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
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