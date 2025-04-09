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ММА

9 апреля, 15:56

Клуб Петра Яна и Ивана Штыркова откроет филиал в Челябинске

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Бойцовский клуб «Архангел Михаил» откроет филиал в Челябинске на новой «РМК-Арене», открытие которой запланировано на 2026 год.

Это будет пятиэтажный спортивный комплекс площадью более 48 тысяч квадратных метров, где помимо спортивных залов разместится арена на 5000 мест. На базе центра будут развивать бокс, кикбоксинг, боевое самбо, греко-римскую борьбу, дзюдо, вольную борьбу, ММА, а также баскетбол, волейбол и парашютный спорт.

РМК-Арена.Новые технологии, более 5 миллиардов и ориентир на парк «Краснодар». Как в Челябинске строят суперарену

«Сейчас ММА очень востребованы у спортсменов. И здесь на арене должен быть филиал нашего клуба, чтобы ребята, которые тренируются в Челябинской области и представляют ее на соревнованиях, могли делать это дома. Не у каждого из них есть возможность регулярно ездить на сборы в тот же Екатеринбург. Это будет огромный толчок для развития спорта как Южного Урала, так и всей Российской Федерации», — сказал Иван Штырков.

Всего в составе клуба «Архангел Михаил» 44 бойца, которые выступают в UFC, ONE FC, RCC, ACA, WLF, Fight Nights и Karate Combat.

ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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