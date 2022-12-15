Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:03

Коди Гарбрандт подерется 4 марта на UFC 285

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Коди Гарбрандт (12-5) встретится с Хулио Арсе (18-6) 4 марта на UFC 285, сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники. Турнир пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гарбрандт идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Кай Кару Франсу (24-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021-го на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Арсе прошлый бой проиграл Монтелу Джексону (12-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке, США.

ММА
0
Читайте также
Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе
Момент с Матча звезд КХЛ крутят по всему миру! В Америке оценили клюшку-шашлык
В Петербурге задержали приятеля Барецкого по подозрению в убийстве девушки
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Грин — о Махачеве: «Представьте, когда вам дают стероиды с 10 лет? В России допинг — это нормально»

Конор Макгрегор выбыл из рейтингов UFC