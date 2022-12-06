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Сегодня, 13:21

Коди Гарбрандт раскритиковал Ти Джея Диллашоу за решение завершить карьеру

Давид Хачатрян
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31-летний американец Коди Гарбрандт (12-5) прокомментировал решение бывшего чемпиона UFC Ти Джея Диллашоу (17-5) завершить карьеру.

Гарбрандт напомнил, что Диллашоу все время выступал под запрещенными препаратами.

«Не может соревноваться как настоящий мужчина! Обманывал нас все эти годы», — написал Гарбрандт в соцстеях.

Гарбрандт дважды дрался с Диллашоу, и оба раза проиграл. В 2016-м на UFC 217 Диллашоу выиграл техническим нокаутом во втором раунде, а годом позже на UFC 227 — нокаутом в первом раунде.

Диллашоу уведомил UFC о том, что завершает карьеру. Решение было принято после недавней операции на плече.

UFC
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