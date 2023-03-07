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Сегодня, 13:10

Когда бои Яна, Волкова, Крылова и Нурмагомедова: дата и время начала ближайшего турнира UFC

Галина Глазко
Афиша боя.
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В ночь с 11 на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США) в театре на территории отелей Virgin пройдет турнир UFC Fight Night 221, в главном бою которого встретятся экс-чемпион организации в легчайшем весе Петр Ян (Россия) и Мераб Двалишвили (Грузия).

В со-главном событии вечера свой бой проведет россиянин Александр Волков. Он сразится с Анатолием Романовым из Молдавии. Также в основном карде Саид Нурмагомедов сойдется с американцем Джонатаном Мартинесом, а Никита Крылов — с Райаном Спэнном (США).

Основной кард стартует примерно в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

Александр Волков (единоборства)
Никита Крылов
Петр Ян
ММА
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