Колби Ковингтон: «Чимаев пошел против собственной религии»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) прокомментировал слова Хамзата Чимаева (12-0), который поклялся Кораном, что несколько раз принимал бой с Ковингтоном.

«Кто-то сказал мне, что он поклялся Кораном, — отметил Ковингтон в интервью Submission Radio. — Чувак, ты идешь против собственной религии... ты можешь набрать Дане или Хантеру, я был готов драться в любое время.

У Чимаева нет выносливости, нет кардио, он не сможет продержаться со мной все пять раундов. Вы видели, что с ним делал Гилберт Бернс в течение трех раундов? Представьте, что с ним сделаю я, король кардио, лучший полусредневес всех времен".

Чимаев может провести следующий бой против экс-чемпиона среднего веса Роберта Уиттакера (24-6).