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Сегодня, 12:22

Колби Ковингтон: «Чимаев потеряет весь свой хайп в среднем весе»

Давид Хачатрян
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что непобежденный боец Хамзат Чимаев (12-0) не сможет воспользоваться своим преимуществом в габаритах в среднем дивизионе.

«Я думаю, что он потеряет весь свой хайп в среднем весе. Он гоняет вес, потому что хочет получить преимущество. Он хочет быть на 20 килограмм больше, чем все парни в полусреднем весе. Я буду продолжать драться в своем природном весе. Посмотрите, какой он непрофессионал. Он явился [с лишним весом] на самый легкий бой [против Нейта Диаса] в истории», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.

Чимаев может провести следующий бой против экс-чемпиона среднего веса Роберта Уиттакера (24-6).

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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