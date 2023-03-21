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Сегодня, 11:18

Колби Ковингтон: «Махачев — маленький даун. Его победил коротышка Волкановски»

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото Getty Images
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) отреагировал на сообщение чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1), который попросил UFC дать ему бой с чемпионом полусреднего веса Леоном Эдвардсом (21-3).

«Я начал смеяться, когда увидел, что написал этот маленький даун, — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу. — Братан, тебя только что побил коротышка Александр Волкановски, и ты собираешься перейти в полусредний вес, где дерутся настоящие мужчины? Все понимают, что это написал его менеджер, и он думает, что таким образом они смогут обойти меня, но этого не произойдет. Махачеву придется остаться в легком весе. Сначала защити свой титул, потому что до этого ты дрался с полулегковесом, маленьким карликом, и он победил тебя».

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

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