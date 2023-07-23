Колби Ковингтон сомневается в бое Чимаева и Косты: «Они оба одни из самых больших мошенников в спорте»

Второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) считает, что нельзя быть уверенными в том, что поединок Хамзата Чимаева (12-0) и Пауло Косты (14-2) состоится.

«Чувак, давай просто посмотрим, смогут ли они сперва добраться до клетки, — сказал Ковингтон в недавнем интервью Sub Radio. — Эти парни — одни из самых больших мошенников в спорте. Полные фальшивки, мошенники. Причина, по которой я нахожусь в хорошем расположении UFC, заключается в том, что я — человек дела. Я профессионал, я не сливаюсь с боев».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Изначально Коста должен был подраться с Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291.

