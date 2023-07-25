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Сегодня, 06:55

Колби Ковингтон обещает задать Джону Джонсу «жесткие вопросы»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что зрители получат настоящее шоу, если его и экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) поставят в один турнир.

«Знаете, какие вопросы я ему задам? Я задам ему вопросы, на которые все люди хотят получить ответы, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Что такое пикограмм, Джонни? Эй, Джонни, кто были те две девушки, которые находились на заднем сиденье твоего Bentley, когда ты разбил его в Вегасе? Я хочу услышать острые вопросы!

Эй, Джонни, что было в сумке, когда ты сбил беременную женщину на светофоре и скрылся с места происшествия? Ребята, это будет настоящее шоу, если вы поставите меня и его на одну сцену".

Ковингтон следующий бой должен провести против чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса (21-3) 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295.

Джон Джонс
Колби Ковингтон
UFC
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