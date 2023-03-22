Ковингтон посоветовал Эдвардсу подписать контракт на бой с ним: «Не перечь своему боссу»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) отреагировал на слова чемпиона полусреднего веса Леона Эдвардса (21-3), который заявил, что не подпишет контракт на бой с Ковингтоном.

«Леон, закрой свой болтливый рот и послушай. Я дам тебе один совет: не перечь своему боссу. Это единственный совет, который я дам тебе перед тем, как надрать тебе зад», — сказал Ковингтон в интервью MMA Fighting.

После UFC 286 Дана Уайт подтвердил, что Ковингтон следующим подерется за титул. Это решение вызвало критику со стороны других бойцов UFC и многих фанатов.