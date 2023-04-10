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Сегодня, 11:46

Колби Ковингтон рассказал, как в колледже жил с Джоном Джонсом в одной комнате

Давид Хачатрян
Колби Ковингтон с Джоном Джонсом в колледже.
Фото Соцсети
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) обещает устроить шоу, если он и экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) окажутся на одном турнире.

«Я очень хочу повидаться со своим хорошим приятелем, старым другом Джонни, — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio. — Мы делили одну комнату. У нас столько общего! Помнишь, Джонни, когда мы учились в колледже и я приехал в центральный кампус Айовы? Мы жили в общежитии, и ты спросил меня: «Тебе нужна верхняя или нижняя койка?» Я был с тобой очень любезен, предоставив тебе верхнюю койку. Мы прожили в одной комнате полтора года, и у нас есть воспоминания. Мы вместе тренировались, проливали кровь, пот, слезы, выигрывали национальные чемпионаты. И больше всего на свете я хочу задать ему кое-какие вопросы, которые боятся задать фальшивые СМИ. Какие вопросы? Не буду раскрывать карты, но могу обещать, что «Хаос» непредсказуем. Ты просто не знаешь, что я могу выкинуть в следующую минуту. Советую приготовить попкорн, если решите поставить нас с Джонсом на один турнир».

Ковингтон в прошлом бою победил Хорхе Масвидаля (33-16) единогласным решением судей (50 — 44, 50 — 45, 49 — 46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.?

Джон Джонс
ММА
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