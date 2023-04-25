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Сегодня, 08:18

Колби Ковингтон: «Масвидаль не завершил карьеру»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что Хорхе Масвидаль (35-16) объявил о завершении карьеры, чтобы выйти из пула USADA и спокойно принимать стероиды.

«Я отправил его в отставку в марте прошлого года, когда мы дрались на «Ти-Мобайл Арене» в 2022 году, так что он уже не тот. Знаете, я лишил его уверенности, — сказал Ковингтон Inside Fighting. — Он не был прежним бойцом, и в последнем бою он просто пришел за гонораром, так что это липовая отставка. Мы знаем бойцов UFC, которые уходят не в отставку — они выходят из пула USADA, вероятно, чтобы принять стероиды и вернуться, потому что он [Масвидаль] не знает, как заработать деньги другим способом.

На самом деле он не завершил карьеру. Этот парень тупой на голову. Он не сможет зарабатывать деньги другим способом, кроме как драками. Он вернется. Я гарантирую вам, что он вернется.

Где бы он ни захотел драться, для меня это легкие деньги. Единственный способ победить меня — это если он побежит за мной, спрячется в кустах и ударит меня по затылку… Это единственный способ победить меня, и он знает это».

Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
Хорхе Масвидаль
UFC
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