Колби Ковингтон: «Мне не интересны кулачные бои»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что не будет драться в кулачной лиге Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

«Честно, я никогда не смотрел эти бои [в BKFC]. Мне неинтересен такой спорт и тем более парни, [которых] выкинули из UFC. Это просто парни, которые будут драться на ярмарке в Индиане, потому что они не смогли добиться успеха в UFC. Ведь только в UFC проходят самые громкие и лучшие бои. Это лучшая лига в мире», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.

Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-17) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.