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Колби Ковингтон: «Я сломаю Эдвардса на глазах у всего мира»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) уверен, что одолеет действующего чемпиона Леона Эдвардса (20-1).

«Мое кардио ему [Эдвардсу] не по зубам, — отметил «Хаос» в подкасте Believe You Me. — Он наносит 50-60 ударов руками и ногами, а затем замедляется. Я измотаю и сломаю его. Я сломлю его волю. Он знает, что произойдет, когда мы встретимся в октагоне. Я сломаю его волю на глазах у всего мира.

Как я оценю его бой с Усманом? Он сделал свою работу, но это не было что-то типа «Вау!» Это был близкий бой, и я не увидел того Усмана, с которым дрался я. Марти был совершенно другим. Он выглядел так, будто ему все надоело. Он больше не тренируется так же усердно, как раньше. Теперь он просто придумывает оправдания, что у него травмы и все такое. Вот почему UFC позвонили мне и попросили выступить резервным бойцом, потому что они знали, что Марти может соскочить».

Ковингтон в прошлом бою победил Хорхе Масвидаля (33-16) единогласным решением судей (50 — 44, 50 — 45, 49 — 46) в главном событии UFC 272. Турнир прошел 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-2) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
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